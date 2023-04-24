Оборот сектора общественного питания в Азербайджане вырос

В первом квартале 2023 года оборот сектора общественного питания вырос на 21,9 процента.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов.

"На долю субъектов частного предпринимательства пришлись 49,3 процента, а на долю юридических лиц - 50,3 процента", - говорится в публикации Мамедова.

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам января - марта 2023 года вырос на 7,91 процента, или 863,113 миллиона долларов по сравнению с январем-мартом 2022 года - с 10,908 миллиарда до 11,771 миллиарда долларов.