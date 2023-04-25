Азербайджан увеличил экспорт масличных культур в Таджикистан

Азербайджан в январе - феврале 2023 года экспортировал в Таджикистан 1,849 тысячи тонн семян масличных культур и маслосодержащих плодов, что в 10 раз превышает объемы экспорта в аналогичный период 2022 года (174 тонны).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой Государственный комитет статистики Азербайджана.

Стоимость экспорта данной продукции, составив 343,850 тысяч долларов в январе - феврале текущего года, в 11 раз превысила прошлогодние показатели (31,350 тысяч долларов).

В целом в январе - феврале 2023 года товарооборот между Таджикистаном и Азербайджаном составил 824,6 тысячи долларов, что в 1,4 раза меньше по сравнению с 1,1 миллиона долларов за соответствующие месяцы 2022 года.

За отчетный период Азербайджан экспортировал в Таджикистан продукции на сумму 821,320 тысяч долларов, что в 1,4 раза меньше, чем в январе - феврале 2022 года (1,1 миллиона долларов).

В то же время из Таджикистана Азербайджаном было импортировано продукции на сумму 3,270 тысяч долларов, что в три раза больше, чем в январе - феврале 2022 года (1,070 тысячи долларов).

Товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в 2022 году составил 5,8 миллиона долларов, сократившись на 20,85 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (7,5 миллиона долларов).