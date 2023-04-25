Обнародован объем импорта Азербайджаном сырой нефти из Туркменистана

Азербайджан с января по февраль 2023 года импортировал из Туркменистана 119,12 тысячи тонн сырой нефти, передает Day.Az со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Сообщается, что в стоимостном выражении Азербайджан импортировал из Туркменистана сырой нефти на сумму более 75,35 миллиона долларов США, что в 4,4 раза больше показателя января - февраля прошлого года.

За первые два месяца 2022 года импорт Азербайджаном туркменской нефти составил более 30,72 тысячи тонн на сумму свыше 17,11 миллиона долларов США.

В целом за весь прошлый год Азербайджан импортировал из Туркменистана более 352,71 тысячи тонн нефти на сумму свыше 245,14 миллиона долларов США.

Отметим, что Туркменистан по запасам нефти и газа входит в число ведущих стран мира. В стране уделяют большое внимание строительству заводов по переработке нефти и газа, а также экспорту энергоресурсов на мировые рынки.

Напомним, что в 2021 году Азербайджан импортировал из Туркменистана более 89,73 тысячи тонн сырой нефти на сумму 52,54 миллиона долларов США.