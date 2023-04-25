Наша главная цель - диверсифицировать экономику за счет использования природных ресурсов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов во время мероприятия в Баку, организованного Агентством пищевой безопасности, Всемирной организацией здоровья животных, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и Организацией экономического сотрудничества (ОЭС).

Министр отметил, что развитию сельского хозяйства уделяется приоритетное внимание.

"Мы прилагаем большие усилия для достижения устойчивой трансформации наших агропродовольственных систем. "Зеленое" восстановление, цифровизация и инновационные решения являются ключевыми принципами повестки дня для построения устойчивой национальной агропродовольственной системы", - сказал Мамедов.

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