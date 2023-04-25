Будут расширены исследования по выращиванию засухоустойчивых растений.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов.

Он отметил, что в связи с этим будет проведена работа в научно-исследовательских институтах.

"Совместно с Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана создана комиссия по рациональному использованию водных ресурсов. В этом направлении будут приняты соответствующие меры", - сказал Мамедов.

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