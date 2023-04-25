https://news.day.az/economy/1558437.html Будут расширены исследования по выращиванию засухоустойчивых растений - Меджнун Мамедов
Будут расширены исследования по выращиванию засухоустойчивых растений - Меджнун Мамедов
Будут расширены исследования по выращиванию засухоустойчивых растений.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов.
Он отметил, что в связи с этим будет проведена работа в научно-исследовательских институтах.
"Совместно с Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана создана комиссия по рациональному использованию водных ресурсов. В этом направлении будут приняты соответствующие меры", - сказал Мамедов.
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