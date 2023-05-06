Азербайджан расширяет свое влияние на Балканы и за их пределы

13 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Сараево (Босния и Герцеговина). Там состоялась встреча Ильхама Алиева с Председателем и членами Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович, Желько Комшичем и Денисом Бечировичем. Несмотря на краткость визита он был признан достаточно успешным, так как Азербайджан приобрел "еще одного стратегического партнера в Европе", а лидеры двух стран подписали совместную декларацию о формировании стратегического партнерства между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной на портале The Jamestown Foundation.

Авторы статьи отмечают активизацию азербайджано-боснийских отношений в последние годы.

"Во время пандемии Азербайджан направил в Боснию гуманитарную помощь, а в 2021 году преобразовал свою дипломатическую миссию в Сараево в посольство. Кроме того, азербайджанская сторона также инвестировала в медицинский центр в Баня-Луке, а также Парк Дружбы и медицинское учреждение в Сараево. Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович посетил Баку 1 марта и встретилась с Президентом Ильхамом Алиевым. В ходе встречи лидеры приветствовали высокий уровень отношений между двумя странами.

Со своей стороны, Сараево также проявило инициативу в укреплении отношений с Баку. Например, Президент Ильхам Алиев поблагодарил Боснию и Герцеговину за поддержку во время Второй карабахской войны в 2020 году. И по итогам этих переговоров Сараево приняло решение об открытии посольства в Баку", - напоминает издание.

В статье подчеркивается, что с расширением двусторонних связей визит Президента Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину вписывается в более широкие рамки, поскольку Азербайджан все больше поворачивается в сторону Балкан.

"Война России против Украины значительно перевернула архитектуру безопасности Европы и повысила актуальность альтернативных энергетических и транспортных маршрутов между Азией и Европой. Таким образом, хотя Азербайджан и не в состоянии полностью заменить Россию на общеевропейском уровне в плане поставок газа, он может играть и играет решающую роль в этом отношении как для стран Евросоюза, так и для отдельных европейских стран, за счет снижения их зависимости от российского газа", - поясняют авторы статьи.

Поскольку ЕС заинтересован в обеспечении и поддержании стабильности и безопасности на континенте, говорится в статье, он придает большое значение участию Азербайджана на Балканах (и в Италии).

"Эта важность была вновь подтверждена в октябре 2022 года историческим визитом в Баку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала Азербайджан революционным игроком в энергетической безопасности Европы. Позже фон дер Ляйен также участвовал в открытии газового интерконнектора Греция-Болгария, предназначенного для доставки азербайджанского природного газа напрямую в Болгарию", - отмечает издание.

Как пишут авторы статьи, в настоящее время Азербайджан достаточно тесно сотрудничает с Болгарией и Грецией на Балканах: в конце 2022 года было объявлено, что по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в Грецию было безопасно транспортировано более 18 миллиардов кубометров природного газа. Болгария и Италия с начала коммерческой эксплуатации в 2020 году. Болгария, имеющая контракт на 1 млрд кубометров азербайджанского газа, или треть годовой потребности страны, хочет увеличить этот объем еще на 1 млрд кубометров в год после приостановки поставок российского газа в страну.

"Однако это лишь поверхностная информация, так как существует огромный потенциал для других проектов, в том числе для строительства газового интерконнектора Румыния-Сербия, который также может снизить региональную зависимость от России с помощью азербайджанского газа. Северная Македония несколько раз выражала заинтересованность в импорте газа из Азербайджана; однако это во многом зависит от завершения строительства соединительной линии между Грецией и Северной Македонией. Более того, строящийся в настоящее время Ионический Адриатический трубопровод (IAP) сможет транспортировать азербайджанский газ из Албании в Хорватию через Черногорию и Боснию и Герцеговину, прежде чем доставить его в Центральную Европу, при условии, что будет обеспечена необходимая финансовая и политическая поддержка.

В то время как недавняя декларация о стратегическом партнерстве, а также недавние заявления лидеров Азербайджана и Боснии подчеркивают углубление двусторонних экономических связей, включая инвестиции Азербайджана в боснийскую экономику и участие Боснии в Среднем коридоре, визит Президента Ильхама Алиева также укрепил ожидания в отношении расширения сотрудничества. в энергетическом секторе. Как отметил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Мушфиг Мамедли, обе стороны договорились о расширении нефтегазового сотрудничества и в сфере зеленой энергетики. Таким образом, Босния и Герцеговина, как ожидается, получит 1 млрд кубометров от СПД, мощность которого планируется на уровне около 5 млрд кубометров, после завершения строительства трубопровода, а другими ожидаемыми бенефициарами будут Албания (1 млрд кубометров), Черногория (0,5 млрд кубометров). и Хорватия (2,5 млрд куб. м).

Таким образом, на фоне нынешних геополитических событий в Евразии у Азербайджана есть исторический шанс распространить свое влияние на Кавказе и Каспийском регионе как на восток (Средняя Азия), так и на запад (Балканы). Увеличение энергоснабжения Европы и дальнейшее развитие важнейших проектов подключения (Средний коридор) только послужат росту стремлений и возможностей Баку. Став заинтересованной стороной на Балканах с созданием Южного газового коридора и его балканского сегмента TAP, Азербайджану суждено играть более активную роль в регионе и стать потенциальным узлом для транспортировки важнейших энергоресурсов на Балканы и за их пределы.