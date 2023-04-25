В Азербайджане ведутся работы по цифровизации сферы трудовых отношений

Министерство труда и социальной защиты населения ведет работы по цифровизации сферы трудовых отношений.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе мероприятия на тему "Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане".

По его словам, за последние пять лет в Азербайджане пенсии выросли в 2,5 раза, зарплаты - более чем в 2 раза. Реформы, проводимые в стране в последние годы, охватили свыше 40 процентов населения страны.

"Проводится большая работа по увеличению занятости в стране, а также обеспечению прозрачности в ведении предпринимательской деятельности. За последние 5 лет были трудоустроены 382 тысячи граждан. Кроме того, за последние три месяца мы подготовили свыше 2,3 тысячи профессиональных кадров в различных секторах", - сказал он.

Министр сообщил, что после Второй Карабахской войны предприниматели в стране создали для ветеранов 5,1 тысячи рабочих мест.

"Также мы проводим работу по обеспечению ветеранов войны и семей шехидов жильем и автомобилями", - сказал он.