Налоговые поступления в экономику Азербайджана выросли

Налоговые поступления в экономику Азербайджана в 2022 году выросли на 82 процента.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе мероприятия на тему "Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане".

По его словам, в целом по линии Госналоговой службы в бюджет были перечислены средства в размере 15,5 миллиарда манатов.

"Этот показатель за период независимости Азербайджана является рекордным. Достижение таких результатов обусловлено рядом фискальных льгот и поощрений, определенных правительством Азербайджана. Отрадно, что более 80 процентов уплачиваемых налогов, особенно в ненефтяном секторе, приходится на частный сектор", - добавил он.