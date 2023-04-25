В Милли Меджлисе обсуждается отчет Счетной палаты
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На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) началось обсуждение отчета Счетной палаты Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, отчет представляет председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

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