https://news.day.az/economy/1558496.html В Милли Меджлисе обсуждается отчет Счетной палаты
В Милли Меджлисе обсуждается отчет Счетной палаты
На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) началось обсуждение отчета Счетной палаты Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, отчет представляет председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.
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