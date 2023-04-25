Азербайджан планирует значительно увеличить ненефтяной экспорт.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе мероприятия на тему "Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане".

По его словам, в течение 2022 года ВВП Азербайджана вырос на 4,6 процента - до 133,8 млрд манатов.

"Удельный вес ненефтяного сектора в ненефтяном ВВП вырос на 9,1 процента - до 69,8 млрд манатов, значительно возросли и другие макроэкономические показатели. Мы также нацелены на рост экономики страны в рамках Национальной стратегии до 2026 года. В этой связи ведутся работы по созданию новых механизмов финансирования и поддержки МСБ. Здесь важную роль играют и свободные экономические зоны", - сказал он.

Джаббаров подчеркнул, что на освобожденных территориях созданы благоприятные условия как для инвесторов, так и для предпринимателей, которые будут вести там свою деятельность.

"Мы нацелены на дальнейшее развитие ненефтяного сектора, несмотря на то, что большую роль в росте экономики занимает нефтегазовый сектор. Мы значительно увеличим экспорт ненефтяной продукции", - добавил он.