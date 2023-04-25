Азербайджан приглашает предпринимателей инвестировать в восстановление и строительство на освобожденных территориях

Приглашаем предпринимателей инвестировать в восстановление и строительство на освобожденных территориях.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе мероприятия на тему "Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане".

По его словам, основная задача, стоящая перед правительством, связана с восстановлением освобожденных территорий. Генеральные планы ряда районов и городов уже утверждены, работы по созданию базовой инфраструктуры продолжаются полным ходом.

Министр отметил, что правительство оказывает необходимую поддержку инвесторам и предпринимателям.

Он добавил, что в "Экономической зоне Аразской долины" и Агдамском промпарке созданы благоприятные условия для предпринимателей. Эти меры послужат привлечению инвестиций, развитию предпринимательства на освобожденных землях. "Все это еще раз показывает, что государство всегда рядом с предпринимателями, и мы добиваемся устойчивого и надежного развития частного сектора с помощью мер, ориентированных на результат, действенных механизмов поддержки и поощрений", - сказал Джаббаров.