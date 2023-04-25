Аудиты Счетной Палаты выявили недостатки в сфере оплаты труда

Аудиты, проведенные Счетной палатой Азербайджана, выявили недостатки в сфере оплаты труда.

Как передает во вторник Day.Az, об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты Азербайджана в 2022 году, который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

К недостаткам в сфере оплаты труда, выявленным в ходе 14 аудитов соответствия, относятся выдача сотрудникам, не являющимся государственными служащими, надбавок, премий и пособий, предусмотренных по административным обязанностям государственной службы, оплата труда по срокам, когда трудовой договор еще не вступил в силу, неявка работников на работу, привлечение лиц с иной квалификацией и без соответствующего образования в области, требующие соответствующего образования и квалификации, завышение сумм по оплате труда, перечисление на зарплатные карты средств сверх начисленной суммы по оплате труда, несоблюдение требований, связанных с распределением должностных обязанностей, неправильный расчет отпускных и т.д.