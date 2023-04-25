В Софии подписан меморандум о взаимопонимании между "Булгартрансгаз", Transgaz, FRGZ, EURSTREAM и SOCAR

В Софии подписан меморандум о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между компаниями "Булгартрансгаз" (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), EURSTREAM (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики Болгарии Розен Христов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто, министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску и министр экономики Словакии Карел Хирман.

Меморандум о взаимопонимании определяет направления сотрудничества между четырьмя операторами системы передачи и SOCAR по поставкам дополнительных объемов газа из Азербайджана в Европу.

Дополнительные поставки газа будут осуществляться через модернизированные системы газотранспортных сетей Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии - так называемое "Кольцо солидарности".

Отметим, что подписание документа было предложено Болгарией.