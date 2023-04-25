Агентство по развитию МСБ получило около 500 заявок от иностранных компаний для деятельности в Карабахе

На сегодня в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса поступило свыше 1400 заявок от предпринимателей, желающих начать бизнес на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов в ходе мероприятия на тему "Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане".

По его словам, из общего числа заявок около 500 - от иностранных компаний.

"Со стороны Агентства ведется работа как по продвижению экономического потенциала Карабаха на международном уровне, так и по приему заявок субъектов предпринимательства, желающих построить бизнес на освобожденных от оккупации территориях", - сказал он.