https://news.day.az/economy/1558541.html Самое эффективное решение энергетического кризиса - это поставка азербайджанского газа в Европу - Петер Сиярто
Самое эффективное решение энергетического кризиса - это поставка азербайджанского газа в Европу - Петер Сиярто
Самое эффективное решение энергетического кризиса - это поставка азербайджанского газа в Европу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто на церемонии, посвященной подписанию в Софии меморандума о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между компаниями Булгартрансгаз (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ Венгрия), EURSTREAM (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).
"Мы зависим от других источников. Поэтому для нас важна диверсификация", - сказал он.
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