Самое эффективное решение энергетического кризиса - это поставка азербайджанского газа в Европу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто на церемонии, посвященной подписанию в Софии меморандума о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между компаниями Булгартрансгаз (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ Венгрия), EURSTREAM (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

"Мы зависим от других источников. Поэтому для нас важна диверсификация", - сказал он.