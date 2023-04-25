https://news.day.az/economy/1558543.html Нужно обеспечить возможность для присоединения других стран к «Кольцу солидарности» - министр энергетики Румынии
Нужно обеспечить возможность для присоединения других стран к «Кольцу солидарности» - министр энергетики Румынии
Нужно обеспечить возможность для присоединения других стран к "Кольцу солидарности".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску на церемонии, посвященной подписанию в Софии меморандума о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между компаниями Булгартрансгаз (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ Венгрия), EURSTREAM (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).
"Кольцо солидарности" является показателем солидарности и сотрудничества. Нужно обеспечить возможность для присоединения других стран к этой инициативе", - сказал он.
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