Нужно обеспечить возможность для присоединения других стран к "Кольцу солидарности".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску на церемонии, посвященной подписанию в Софии меморандума о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между компаниями Булгартрансгаз (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ Венгрия), EURSTREAM (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

"Кольцо солидарности" является показателем солидарности и сотрудничества. Нужно обеспечить возможность для присоединения других стран к этой инициативе", - сказал он.

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