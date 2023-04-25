Главная цель - довести долю МСБ в ненефтяном секторе до 35%

Наша главная цель, исходя из Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы, состоит в том, чтобы добиться увеличения доли малого и среднего бизнеса (МСБ) в ВВП в ненефтегазовом секторе до 35 процентов и доли в занятости - до 60 процентов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов на конференции на тему "Гейдар Алиев и развитие азербайджанского предпринимательства".

"Для этого крайне важно быстро реагировать на новые экономические реалии и включать новые элементы в нашу стратегическую повестку дня. Таким образом, учитывая важное значение вопросов цифровой и "зеленой" трансформации бизнеса с точки зрения повышения устойчивости и конкурентоспособности субъектов предпринимательства, а также их более широкой интеграции в глобальную систему цепочки создания стоимости, мы нацелены на расширение работы и реализацию новых инициатив в указанных направлениях в предстоящие периоды", - сказал он.