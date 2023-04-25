Подписанный Меморандум о взаимопонимании посодействует укреплению энергобезопасности Европы

Подписанный "Меморандум о взаимопонимании по поощрению сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eistream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)" посодействует укреплению энергобезопасности Европы.

Об этом, в частности, говорится в видеообращении комиссара Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что Азербайджан является надежным партнёром для Европы.

"Этот меморандум о взаимопонимании имеет большое значение. Азербайджан доказал, что является надежным партнером. Еврокомиссия и дальше будет работать и с Азербайджаном. Азербайджан - надежный партнер", - сказала она.

Симсон добавила, что 2022 год был очень трудным для ЕС.

"Но ЕС отреагировал быстро, решительно и эффективно. ЕС обеспечил энергетическую безопасность, диверсификация произошла в рекордно короткие сроки. Потребность в газе снизилась на 18% по сравнению с последними 5 годами", - сказала она.

По словам Симсон, нужно продолжать инвестировать в проекты из нероссийских источников, особенно для Восточной Европы.