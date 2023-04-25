Болгария заинтересована в еще большем увеличении импорта газа из Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов (КЕВР) Иван Иванов после церемонии подписания в Софии меморандума о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между компаниями Булгартрансгаз (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ Венгрия), EURSTREAM (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

"Для Болгарии сотрудничество с Азербайджаном и SOCAR очень важно. Для нас очень важно обеспечить диверсификацию поставок и достичь здоровой конкуренции на газовом рынке Болгарии. Болгария на данный момент получает 1 миллиард кубометров газа из Азербайджана через интерконнектор Греция-Болгария. Есть договоренность об увеличении этих объемов до 1,2 миллиарда кубометров. Конечно, в случае необходимости мы найдем решение для еще большего увеличения объемов", - сказал он.