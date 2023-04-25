"Политика Гейдара Алиева сегодня составляет основу нашего успеха"

Стратегия социально-экономического развития независимого Азербайджана, основу которой заложил великий лидер Гейдар Алиев, сегодня успешно продолжается Вами.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в обращении к Президенту Ильхаму Алиеву участников конференции "Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане", посвященной 100-летнему юбилею великого лидера.

В обращении отмечено, что в результате этой политики в нашей стране была обеспечена стабильность, успешно завершен переход нашей экономики к современным рыночным отношениям.

"Освобождение наших земель от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны под Вашим руководством, рост могущества нашего государства, повышение уровня благосостояния нашего народа, модернизация социально-экономической инфраструктуры позволили нам выйти на новый этап истории нашего развития.

В мире, где наблюдаются высокие технологические инновации, усиливается конкуренция и обостряется международная геополитическая ситуация, возрастает значение единства между народом и государством и между предпринимателем и государством. Национальное единство, являющееся основной линией политики общенационального лидера Гейдара Алиева, внешняя и внутренняя политика, где интересы нашей страны являются приоритетными, сохраняют свою актуальность и сегодня. Ваши решительные шаги и дальновидная политика, опирающиеся на идеи Гейдара Алиева, составляют основу наших сегодняшних успехов. В результате Вашей поддержки наряду с другими сферами предпринимательства и частной инициативы по итогам 2022 года доля частного сектора в ВВП Азербайджана превысила 84 процента, а в занятости - 70 процентов. Как Вы всегда отмечаете, это превратило предпринимателей в главный локомотив социально-экономического развития", - говорится в обращении.

В обращении подчеркиваются особые заслуги Гейдара Алиева в развитии предпринимательства в республике, отмечается, что дальновидная нефтяная стратегия великого лидера, "Контракт века", подписанный Азербайджаном с крупнейшими государствами мира и авторитетными транснациональными корпорациями в первые годы нашей независимости способствовали занятию нашей страной важного места на карте мировой экономики, открыли большие возможности для иностранных инвестиций, трансфера технологий и навыков, в частности в нефтяном секторе и в других отраслях. Гений Гейдара Алиева обеспечил служение нашего главного богатства - нефти делу становления экономики Азербайджана и укрепления его политической независимости. Как и для каждого азербайджанца, жизненный путь и личность Гейдара Алиева является для нас лучшим примером. Именно этот пример ведет к приверженности народу, верности государственности, развитию и прогрессу.

"В то время, когда торжественно отмечается 100-летний юбилей Гейдара Алиева, память о великом лидере вновь с глубоким уважением и почтением чтится азербайджанскими предпринимателями. Наши предприниматели, проявляющие преданность вечным идеям общенационального лидера, верят, что под Вашим руководством мы добьемся новых экономических успехов. Мы, участники конференции, посвященной 100-летнему юбилею великого лидера, заверяем Вас, что сделаем все возможное для внедрения новейших технологий, создания новых рабочих мест в освобожденном от оккупации Карабахе, возрождения жизни на наших плодородных землях, повышения благосостояния населения и в целом для развития нашей экономики", - говорится в обращении.