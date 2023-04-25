В Баку прошло международное мероприятие по управлению человеческими ресурсами "Global HR Summit 2023". Банк ABB оказал партнерскую поддержку данному мероприятию, организованному Институтом HR Азербайджана. К саммиту присоединились более 700 участников из 50 стран, в том числе известные лидеры в области HR (человеческих ресурсов), руководители компаний, предприниматели и представители правительства.

На мероприятии "Global HR Summit 2023" было уделено внимание вопросам совершенствования механизмов управления человеческими ресурсами. Были обсуждены вопросы развития инновативных решений и высоких технологий в этой области. Также состоялся обмен опытом между профессиональными специалистами, которые занимаются поиском общих решений существующих проблем.

На саммите состоялась в том числе церемония награждения компаний, где Банк ABB получил награду в номинации "Лучшая стратегия внутренней коммуникации".

"Global HR SUMMIT 2023" прошел под девизом "Достойный труд и экономическое развитие" (Decent Work & Economic Growth), что является одной из целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Партнерская поддержка мероприятия со стороны Банка АBB поставившего перед собой цель стать лучшим работодателем финансового сектора в нашей стране, является очередным вкладом в устойчивое развитие.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.