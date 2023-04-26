Увеличилась суммарная мощность ВИЭ в Азербайджане

Суммарная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане в 2022 году составила 1 339 мегаватт.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

По данным агентства, этот показатель вырос на 1,74 процента по сравнению с 2021 годом (1 316 мегаватт), на 3,3 процента по сравнению с 2020 годом (1 296 мегаватт) и на 3,8 процента по сравнению с показателем 2019 года (1 289 мегаватт).

Между тем, как отметили в IRENA, в 2022 году на возобновляемые источники энергии пришлось 40 процентов мировой установленной мощности.

"В 2022 году наблюдался самый большой прирост мощностей по возобновляемым источникам энергии на сегодняшний день - почти 295 ГВт возобновляемых источников энергии. При этом запасы возобновляемой энергии увеличились на 9,6 процента, что обеспечило беспрецедентный прирост мощностей на 83 процента, в основном за счет роста солнечной и ветровой энергетики и дальнейшего вывода из эксплуатации ископаемого топлива. Только на солнечную энергию пришлось почти две трети добавленных возобновляемых источников энергии с рекордными 192 ГВт, в то время как было добавлено 75 ГВт энергии ветра, что составляет снижение по сравнению со 111 ГВт, добавленными в 2020 году", - говорится в отчете.