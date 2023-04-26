Снижены расходы на перевозки топлива в Нахчыван

Сумма дорожного налога, взимаемого иранской стороной за перевозку опасных грузов с транспортных средств, перевозящих топливо в Нахчыван, уменьшена на 320 долларов, а прочие расходы - на 25 долларов.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, теперь азербайджанские перевозчики при осуществлении перевозок опасных грузов в Иран или из Ирана платят не 520 долларов, а 175 долларов.

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