https://news.day.az/economy/1558820.html Снижены расходы на перевозки топлива в Нахчыван
Снижены расходы на перевозки топлива в Нахчыван
Сумма дорожного налога, взимаемого иранской стороной за перевозку опасных грузов с транспортных средств, перевозящих топливо в Нахчыван, уменьшена на 320 долларов, а прочие расходы - на 25 долларов.
Как сообщили в среду Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, теперь азербайджанские перевозчики при осуществлении перевозок опасных грузов в Иран или из Ирана платят не 520 долларов, а 175 долларов.
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