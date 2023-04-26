Ассоциации банков Азербайджана и Венгрии подписали меморандум о сотрудничестве

Ассоциация банков Азербайджана и Ассоциация банков Венгрии подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Day.Az в среду со ссылкой на АБА, меморандум подписали президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев и генеральный секретарь Ассоциации банков Венгрии Левенте Ковач.

В рамках меморандума предусматриваются содействие сотрудничеству между сторонами, организация мероприятий, включая совместные образовательные и обучающие программы, обмен информацией между банками-членами обеих организаций, развитие корреспондентских отношений и осуществление других мероприятий, связанных с банковско-финансовым сектором.

В то же время к вопросам сотрудничества относятся борьба с мошенничеством в сфере цифровых платежей, сотрудничество в области кибербезопасности в банках, обмен опытом в сфере оптимизации тарифов на различные услуги, изучение международного опыта в вопросах, связанных с реализацией соответствующих государственных программ.

Напомним, что Ассоциация банков Азербайджана была основана в 1990 году. Основная цель ассоциации - защита интересов организаций-членов, оказание помощи в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координация их деятельности. Членами AБA являются 25 банков и 5 небанковских организаций.