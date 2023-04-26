ЦБ Азербайджана о выявлении сотни поддельных дензнаков

В прошлом году Центральным банком Азербайджана было выявлено и изъято из обращения 452 поддельных денежных знака на сумму 36 тысяч манатов и 193 поддельных денежных знака в иностранной валюте.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на годовой отчет ЦБА.

"В целях приема на экспертизу и замены непригодных денежных знаков, находящихся в обращении у населения, в Баку и территориальных управлениях ЦБА продолжили свою деятельность кассовые офисы. В течение года от населения были приняты и обменены денежные знаки на сумму 7,6 миллиона манатов (165 тысяч единиц)", - говорится в отчете.

Кроме того, в прошлом году банкноты на сумму 10,5 миллиарда манатов были обработаны в автоматизированных системах и вновь выпущены в обращение.

Отметим, что в рамках борьбы с мошенничеством, посредством системы мониторинга поддельных денежных знаков, запущенной ЦБА, был обеспечен оперативный обмен информацией с правоохранительными органами.