Сколько потратила Греция на закупку азербайджанского газа?

Расходы Греции на закупку азербайджанского газа в феврале 2023 года составили в общей сложности 118 519 833 евро, сообщили Trend в статистическом управлении Европейского союза - Eurostat, передает Day.Az.

По данным Eurostat, в феврале этого года Греция импортировала из Азербайджана 199,4 миллиона кубометров газа.

За январь-февраль этого года из Азербайджана в Грецию было поставлено 362,4 миллиона кубических метров газа стоимостью 252 миллиона евро.

Отметим, что за январь-февраль 2023 года в Азербайджане было добыто 8 миллиардов кубометров природного газа. С "Азери-Чираг-Гюнешли" было добыто 2,2 миллиарда кубометров газа, с "Шах Дениз" - 4,4 миллиарда кубометров, компанией SOCAR - 1,4 миллиарда кубометров. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года добыча газа выросла на 4 процента, то есть на 319 миллионов кубометров.

За отчетный период экспорт газа составил 4,3 миллиарда кубометров, что на 13 процентов больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. По Трансадриатическому газопроводу (TAP), европейскому участку Южного газового коридора, с начала коммерческой эксплуатации было поставлено в общей сложности 22 миллиарда кубометров газа. В этом году Азербайджан планирует экспортировать в Европу 12 миллиардов кубометров газа.