Официальный курс маната к мировым валютам на 27 апреля
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 апреля 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8786 маната соответственно, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:
|
Валюты
|
1 доллар США
|
USD
|
1,7
|
1 евро
|
EUR
|
1,8786
|
1 австралийский доллар
|
AUD
|
1,1246
|
1 аргентинский песо
|
ARS
|
0,0077
|
1 белорусский рубль
|
BYN
|
0,6735
|
1 бразильский реал
|
BRL
|
0,337
|
1 дирхам ОАЭ
|
AED
|
0,463
|
1 южноафриканский ранд
|
ZAR
|
0,0927
|
100 южнокорейских вон
|
KRW
|
0,1267
|
1 чешская крона
|
CZK
|
0,0799
|
100 чилийских песо
|
CLP
|
0,2111
|
1 китайский юань
|
CNY
|
0,2455
|
1 датская крона
|
DKK
|
0,252
|
1 грузинский лари
|
GEL
|
0,6805
|
1 гонконгский доллар
|
HKD
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
INR
|
0,0208
|
1 британский фунт стерлингов
|
GBP
|
2,1208
|
100 индонезийских рупий
|
IDR
|
0,0116
|
100 иранских риалов
|
IRR
|
0,004
|
1 шведская крона
|
SEK
|
0,1649
|
1 швейцарский франк
|
CHF
|
1,9079
|
1 израильский шекель
|
ILS
|
0,4676
|
1 канадский доллар
|
CAD
|
1,2469
|
1 кувейтский динар
|
KWD
|
5,5537
|
1 казахский тенге
|
KZT
|
0,0037
|
1 кыргызский сом
|
KGS
|
0,0194
|
100 ливанских фунтов
|
LBP
|
0,0113
|
1 малайзийский ринггит
|
MYR
|
0,3814
|
1 мексиканский песо
|
MXN
|
0,0937
|
1 молдавский лей
|
MDL
|
0,0945
|
1 египетский фунт
|
EGP
|
0,055
|
1 норвежская крона
|
NOK
|
0,16
|
100 узбекских сомов
|
UZS
|
0,0149
|
1 польский злотый
|
PLN
|
0,4098
|
1 российский рубль
|
RUB
|
0,0207
|
1 сингапурский доллар
|
SGD
|
1,273
|
1 саудовский риал
|
SAR
|
0,4532
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
XDR
|
2,2972
|
1 турецкая лира
|
TRY
|
0,0875
|
1 тайваньский доллар
|
TWD
|
0,0554
|
1 таджикский сомони
|
TJS
|
0,1563
|
1 новый туркменский манат
|
TMT
|
0,4857
|
1 украинская гривна
|
UAH
|
0,046
|
100 японских йен
|
JPY
|
1,2716
|
1 новозеландский доллар
|
NZD
|
1,0442
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