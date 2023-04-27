Стартовал Ташкентский международный инвестиционный форум

Начал свою работу второй Ташкентский международный инвестиционный форум (TIIF-2023).

Как передает в четверг корреспондент Trend, на открытии форума с приветственной речью выступил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает Day.Az.

Ташкентский международный инвестиционный форум - это масштабная диалоговая площадка для всего Центральноазиатского региона, позволяющая представить инвестиционный потенциал Узбекистана международным инвестиционным и деловым сообществам.

Целью форума является привлечение руководителей крупных иностранных инвестиционных, финансово-экономических организаций и компаний, заинтересованных в интеграции в динамично развивающийся рынок Узбекистана.

В TIIF-2023 примут участие свыше 2500 человек из таких стран, как США, страны ЕС, Великобритания, СНГ, Турция, Китай, страны Юго-Восточной Азии, Индия, Египет, страны Ближнего Востока. Для сравнения, в прошлом году заявки для участия подали более 1,5 тысячи человек.

В этом году ожидается проведение пленарной сессии, а также 28 панельных сессий и "круглых столов", ряда церемоний подписания крупных инвестиционных соглашений и торговых контрактов, дискуссий по актуальным темам делового мира, в том числе тенденциям развития инвестиционного сектора, цифровизации финансовых институтов, современной денежно-кредитной политике. В них примут участие более 150 спикеров.

Форум продлится до 28 апреля.