Генсек ОТГ о важности Зангезурского коридора для региона

Источник: Агентство международной информации Trend

Зангезурский коридор является чрезвычайно важным проектом для развития транспортных связей в регионе.

Как передает корреспондент Trend, об этом в ходе панельной дискуссии в рамках второго Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF-2023) сказал генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев, передает Day.Az.

"Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для регионального сотрудничества, взаимосвязанности и получения новых многочисленных социально-экономических и геополитических выгод", - сказал он.

Омуралиев подчеркнул, что ОТГ уделяет большое внимание сотрудничеству с Азербайджаном в рамках развития Среднего коридора.

Генсект ОТГ также выразил надежду на укрепление сотрудничества с Азербайджаном в рамках использования цифровых решений в транзитных процедурах.