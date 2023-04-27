Генсек ОТГ о важности Зангезурского коридора для региона
Источник: Агентство международной информации Trend
Зангезурский коридор является чрезвычайно важным проектом для развития транспортных связей в регионе.
Как передает корреспондент Trend, об этом в ходе панельной дискуссии в рамках второго Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF-2023) сказал генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев, передает Day.Az.
"Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для регионального сотрудничества, взаимосвязанности и получения новых многочисленных социально-экономических и геополитических выгод", - сказал он.
Омуралиев подчеркнул, что ОТГ уделяет большое внимание сотрудничеству с Азербайджаном в рамках развития Среднего коридора.
Генсект ОТГ также выразил надежду на укрепление сотрудничества с Азербайджаном в рамках использования цифровых решений в транзитных процедурах.
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