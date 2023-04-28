Wildberries хочет выйти на рынок Азербайджана

Онлайн-ретейлер Wildberries рассматривает вопрос выхода на рынки новых для себя стран - Азербайджана, Грузии и Таджикистана. Об этом журналистам сообщила основательница и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В СНГ мы думаем расширяться, некоторые страны находятся между нами и той страной, где мы работаем. Например, думаем о таких странах, как Азербайджан, Таджикистан, а также Грузия", - сказала Бакальчук и добавила, что о сроках выхода на этих рынки говорить преждевременно.

На данный момент Wildberries, помимо России, оперирует в таких странах, как Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Израиль, Узбекистан.