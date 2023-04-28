В Азербайджане увеличилось число регистраций объектов недвижимости

Увеличилось число объектов недвижимости, на которые в этом году зарегистрированы права собственности.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Государственной службе по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно статистическим данным, за январь-март 2023 года были зарегистрированы 129 751 право собственности на недвижимость, что на 76,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе на первичную регистрацию пришлись 22 223 (17,1 процента), а на перерегистрацию - 107 528 (82,9 процента).

Отметим, что в январе-марте 2023 года число оформленных первичных регистраций собственности выросло на 23,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом квартале 2023 года 11 458 объектов, на которые оформлено право собственности, составляли частные дома и дачные дома, 22 451 квартира, 93 097 земельных участков, 753 нежилых здания, 1 797 нежилых площадей, 163 имущественных комплекса, 32 многоэтажных жилых дома.

В отчетный период 22 323 объекта недвижимости, зарегистрированного государством, относятся к городу Баку, а остальные - к регионам.