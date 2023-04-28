Азербайджанский газ стал более востребован в Европе

В 2022 году доля Азербайджана на европейском газовом рынке увеличилась.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Всемирного банка.

Согласно информации, доля Азербайджана на европейском газовом рынке выросла с 4,9% (2021 год) до 6,9% (2022 год).

Всемирный банк отметил, что наряду с Азербайджаном на европейском рынке увеличилась и доля США, Катара и Норвегии.

Доля США выросла с 8% до 17,4%, доля Катара - с 6,8% до 7,4%, а доля Норвегии - с 9% до 12,5%. Доля других стран выросла с 23,7% до 25,3%. Поводом для этого указываются санкции, введенные в прошлом году в отношении российского газа из-за войны с Украиной. Так, доля России на европейском рынке снизилась с 34,1% до 19,5%. Помимо России, Алжир также относительно потерял долю на европейском газовом рынке (с 20,2% до 18,5%).