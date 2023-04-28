Азербайджан готов помочь Казахстану с логистикой зерна на Ближний Восток.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, сказал директор "Консалт Шиппинг" Гасан Мамедов на форуме "Транспортная логистика Каспийского региона".

"Мы понимаем, что транспортным коридором когда-то начнут пользоваться и в Казахстане, чтобы отправлять на Ближний Восток зерновые. К этому времени нам нужно уже закрепиться на этом рынке, чтобы предпринимателями этой страны не нужно было строить свою логистику, а воспользоваться нашей, через Баку", - отметил Мамедов.

Он добавил, что указанную логистику он рассматривает через международный транспортный коридор "Север-Юг".