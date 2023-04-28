Азербайджанское судно "Зарифа Алиева" выполнило свыше 160 рейсов в порты стран ЦА

Паромное судно "Зарифа Алиева" с периода после сдачи в эксплуатацию совершило 163 рейса.

Как сообщили в среду Day.Az в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), за это время судно транспортировало 148 железнодорожных вагонов, 1 061 легковой автомобиль, 5 595 грузовых автомобилей и 5 616 пассажиров.

Отметим, что свой первый рейс судно "Зарифа Алиева" совершило в казахстанский порт Актау. Последующие рейсы были совершены в другие порты Казахстана и порты Туркменистана.

Судно имеет длину 154,5 метра, ширину - 17,7 и высоту - 7,5 метра. На сегодняшний день оно превосходит по своей грузоподъемности другие паромы на Каспии. Паромное судно может перевозить до 100 пассажиров, 56 цистерн или 50 большегрузных автопоездов.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 апреля 2022 года принял участие в церемонии спуска на воду паромного судна типа Ro-Pax "Зарифа Алиева", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу ASCO.