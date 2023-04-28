https://news.day.az/economy/1559763.html Микаил Джаббаров встретился с главой Татарстана - ФОТО
Микаил Джаббаров встретился с главой Татарстана - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Как сообщает Day.Az, информацией об этом министр поделился в своем аккаунте в Twitter.
"На встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым мы обменялись мнениями о развитии азербайджано-татарстанских отношений, работе, проделанной по укреплению экономического сотрудничества и расширению деловых связей", - отметил министр.
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