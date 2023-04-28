Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Как сообщает Day.Az, информацией об этом министр поделился в своем аккаунте в Twitter.

"На встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым мы обменялись мнениями о развитии азербайджано-татарстанских отношений, работе, проделанной по укреплению экономического сотрудничества и расширению деловых связей", - отметил министр.