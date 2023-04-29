Венгрия желает в кратчайшие сроки получить азербайджанские энергоресурсы

Источник: Агентство международной информации Trend

Скорейшая интеграция азербайджанских ресурсов в цепочку поставок Венгрии отвечает интересам страны.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма, говоря о подписанном 25 апреля в Софии "Меморандуме о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)".

"Для лучшего понимания важности Меморандума о взаимопонимании, подписанного в Софии, я должен подчеркнуть, что нынешний геополитический кризис высветил хрупкость европейской энергетической безопасности. Европа сталкивается с большими проблемами в сфере энергоснабжения из-за войны в Украине. В какой-то момент цена на природный газ выросла в десять раз, и заполнить резервуары перед отопительным сезоном было серьезной проблемой. Эксперты предупреждают, что подготовиться к следующей зиме может быть сложно. Объем российского природного газа, доступного на европейском рынке, будет на 60 миллиардов кубометров меньше, чем в прошлом году. Мировой спрос значительно вырос из-за возобновления работы экономики Китая, что также может затруднить доступ Европы к природному газу на международных рынках. Кроме того, еще предстоит построить достаточные мощности по СПГ, чтобы компенсировать потерянное количество газа", - сказал он.

Торма отметил, что диверсификация в краткосрочной и среднесрочной перспективе лучше всего достигается за счет увеличения объемов добычи газа на Южном Кавказе.

"Азербайджан готов удвоить поставки в Европу. Поэтому значение Азербайджана для Европы возросло. Увеличение объемов добычи природного газа в Азербайджане может сыграть важную роль для энергетической безопасности Венгрии и Центральной Европы. Скорейшая интеграция азербайджанских ресурсов в цепочку поставок отвечает интересам Венгрии. На Софийской конференции под названием "Энергия для зеленого будущего" министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто вместе с представителями Болгарии, Румынии, Словацкой Республики, Азербайджанской Республики подписал Меморандум о взаимопонимании с целью расширения и развития сотрудничества для повышения надежности поставок и диверсификации источников и маршрутов поставок в Европу с использованием существующей инфраструктуры", - добавил посол.

Отметим, что Меморандум о взаимопонимании определяет направления сотрудничества между четырьмя операторами газотранспортных систем и SOCAR для дополнительных поставок газа в Европу. Дополнительные поставки газа будут осуществляться посредством усовершенствованной сети газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, названной "Кольцом солидарности".