В Брюсселе состоится Энергетический диалог ЕС-Азербайджан

В Брюсселе 2 мая состоится Энергетический диалог ЕС-Азербайджан, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Еврокомиссию.

Как сообщается, в мероприятии примут участие Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Стороны подведут итоги сотрудничества в области энергетики между ЕС и Азербайджаном и обсудят пути дальнейшего развития взаимодействия в данной сфере.

"В частности, представители ЕС и Азербайджан обменяются информацией о ситуации с поставками газа, в том числе о мерах, принятых ЕС за последний год для диверсификации поставок энергоносителей и прекращения импорта российского ископаемого топлива в ЕС. Они обсудят расширение Южного газового коридора в поддержку усилий ЕС и дополнительные жизнеспособные маршруты поставок каспийского газа в ЕС. В Меморандуме о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики, подписанном в прошлом году, два партнера обязались удвоить мощность газопровода, чтобы к 2027 году ежегодно поставлять в ЕС не менее 20 миллиардов кубометров газа", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Они также обсудят пути продвижения сотрудничества по переходу на экологически чистую энергию, включая политику в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и снижения выбросов метана.

Представители Европейского инвестиционного банка (EIB) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) также примут участие в Энергетическом диалоге в Брюсселе, чтобы представить обзор финансовых инструментов, доступных для поддержки развития "чистой" энергетики в Азербайджане.

