Венгрия готова финансировать проект «зеленого коридора» с Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Венгрия готова участвовать в финансировании проекта "зеленого коридора" с Азербайджаном, сказал в эксклюзивном интервью посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма.

"Интенсивность азербайджано-венгерских связей в сфере энергетики очень хорошо проявляется в области природного газа. Однако мы понимаем, что Азербайджан обладает большим потенциалом и в области возобновляемых источников энергии", - сказал он.

Посол отметил, что "зеленая" электроэнергия из Южного Кавказа является еще одной возможностью для диверсификации и обеспечения энергоснабжения Венгрии через Грузию и Румынию.

"В 2022 году началось рассмотрение технических и финансовых вопросов, связанных с реализацией проекта Черноморского подводного кабеля. Это будет самый длинный подводный трубопровод в мире, протяженностью почти 1200 километров. Венгерское правительство готово участвовать в финансировании этого проекта и поддерживает создание общего экономического образования с четырьмя государствами", - добавил Торма.

Напомним, что соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки "зеленой" энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии было подписано в декабре прошлого года в Бухаресте (Румыния).