АБР рассказал о новой стратегии в Узбекистане

Источник: Агентство международной информации Trend

Новая страновая стратегия Азиатского банка развития (АБР) для Узбекистана будет разработана в соответствии с приоритетами правительства.

Об этом в интервью Trend сказал глава представительства АБР в Узбекистане Энрико Пинали, передает Day.Az.

По его словам, поскольку срок действия текущей стратегии АБР в Узбекистане на 2019-2023 годы подходит к концу, банк ведет переговоры с правительством Узбекистана о приоритетах будущей стратегии.

"Мы проводим консультации по новой стратегии. Таким образом, наша стратегия на 2024-2028 годы будет основана на втором поколении реформ", - сказал Пинали.

Как отметил представитель АБР, одним из наиболее важных направлений сотрудничества АБР с Узбекистаном в ближайшие годы будет поддержка частного сектора.

Более того, по его словам, АБР также сосредоточит свое внимание на развитии человеческого капитала в течение следующих пяти лет.

"Что касается социального развития, то мы уделяем особое внимание человеческому капиталу. В течение следующих пяти лет мы собираемся уделять приоритетное внимание проектам в области образования, в частности, так называемым STEM-наукам, технологиям, инженерии и математике в средних школах", - отметил Пинали.

Он отметил, что еще одним направлением деятельности АБР в Узбекистане является внедрение ИКТ, распространение IT-технологий в школах, а следующим может стать развитие навыков для подготовки будущей рабочей силы для современной промышленно развитой экономики Узбекистана. Будет проведена профессиональная подготовка в этих областях, сказал Пинали.

"Сектор здравоохранения останется для нас приоритетом. В секторе здравоохранения мы планируем провести работу в связи с частным сектором, чтобы улучшить медицинские услуги в стране", - добавил глава миссии АБР.

Отметим, что Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году. За 28 лет сотрудничества АБР выделил стране займы, гранты и техническую помощь на сумму 10,8 миллиарда долларов.

АБР привержен поддержке Азиатско-Тихоокеанского региона в достижении процветания, инклюзивности и устойчивости.