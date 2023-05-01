ЦБ Азербайджана готовится огласить параметры процентного коридора

Названа дата оглашения Центральным банком Азербайджана (ЦБА) очередного решения о параметрах процентного коридора.

Как сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на ЦБА, следующее решение правления ЦБА о параметрах процентного коридора будет обнародовано третьего мая, в 11:00.

Напомним, что Центробанк Азербайджана 29 марта принял решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта до 8,75 процента. Верхний предел процентного коридора был повышен с 9,5 процента до 9,75 процента, а нижний - с 6,75 процента до семи процентов.