https://news.day.az/economy/1560340.html ЦБ Азербайджана готовится огласить параметры процентного коридора
ЦБ Азербайджана готовится огласить параметры процентного коридора
Названа дата оглашения Центральным банком Азербайджана (ЦБА) очередного решения о параметрах процентного коридора.
Как сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на ЦБА, следующее решение правления ЦБА о параметрах процентного коридора будет обнародовано третьего мая, в 11:00.
Напомним, что Центробанк Азербайджана 29 марта принял решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта до 8,75 процента. Верхний предел процентного коридора был повышен с 9,5 процента до 9,75 процента, а нижний - с 6,75 процента до семи процентов.
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