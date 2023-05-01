Азербайджан и Узбекистан подписали документ о сотрудничестве в машиностроении

Между Агентством развития экономических зон, Ассоциацией производителей машин и оборудования Азербайджана и АО "Узавтосаноат" Узбекистана подписан меморандум о сотрудничестве по расширению производства автотранспортных средств в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в Twitter.

Министр отметил, что реализация документа внесет вклад в развитие машиностроительной промышленности в нашей стране.

Отметим, что руководитель узбекского АО "Узавтосаноат" Улугбек Розукулов находится с визитом в Азербайджане. В рамках визита он примет участие в церемонии закладки фундамента двух производственных предприятий - сварочного завода и красильной фабрики в Гаджигабульском промышленном парке. Оба предприятия внесут свой вклад в развитие промышленности, став следующим шагом в направлении локализации производства автомобилей в Азербайджане.