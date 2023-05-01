Заложен фундамент совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана в Гаджигабуле

В Гаджигабульском промышленном квартале заложен фундамент совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, а также делегация во главе с председателем правления акционерного общества "Узавтосаноат" Узбекистана Улугбеком Розукуловым.

На предприятии ожидается производство таких марок автомобиля Chevrolet, как Cobalt, Malibu, Tracker и Equinox.