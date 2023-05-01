https://news.day.az/economy/1560515.html Заложен фундамент совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана в Гаджигабуле - ФОТО
Заложен фундамент совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана в Гаджигабуле - ФОТО
В Гаджигабульском промышленном квартале заложен фундамент совместного автомобильного предприятия Азербайджана и Узбекистана.
Как сообщает в понедельник Day.Az, в церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, а также делегация во главе с председателем правления акционерного общества "Узавтосаноат" Узбекистана Улугбеком Розукуловым.
На предприятии ожидается производство таких марок автомобиля Chevrolet, как Cobalt, Malibu, Tracker и Equinox.
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