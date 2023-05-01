Азербайджан и Узбекистан будут совместно производить автозапчасти

На совместном предприятии Азербайджана и Узбекистана по производству автомобилей ожидается также производство запасных частей.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам председатель Ассоциации производителей машин и оборудования Азербайджана Эмин Ахундов в кулуарах церемонии закладки фундамента совместного автомобильного производства Азербайджана и Узбекистана.

По его словам, этот шаг предусмотрен в рамках третьего этапа реализации проекта по производству автомобилей.

"На сегодня дан старт строительству совместного завода по производству автомобилей. Это является первым этапом реализации проекта, который включает в себя сборку автомобилей. На втором этапе мы планируем развитие завода и подготовку к вводу дополнительных производственных мощностей, а на третьем этапе - производство запасных частей", - сказал Ахундов.

Совместный автомобильный завод Азербайджана и Узбекистана ожидается запустить в мае 2025 года. Инвестиционная стоимость завода составит 88 миллионов манатов. На заводе, который разместится на территории в 16 гектаров в Гаджигабульском промышленном квартале, будут созданы 1200 новых рабочих мест. Мощности завода составят 30 тысяч автомобилей в год. На предприятии будут использованы технологии таких стран, как США, Италия, Китай, Корея и Узбекистан. На предприятии ожидается производство таких марок автомобиля Chevrolet, как Cobalt, Malibu, Tracker и Equinox.