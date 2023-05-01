Наблюдается положительная динамика в выработке электроэнергии за счет увеличения использования альтернативной энергии

При организации американского посольства в Азербайджане в бакинском Американском центре состоялся "круглый стол" на тему перехода к "зеленой" энергетике.

Как передает в понедельник корреспондент Trend, в рамках "круглого стола" посредством видеоконференции выступил с презентацией исполнительный директор Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии Дуглас Дж. Арент, передает Day.Az.

Во время выступления ученый затронул такие важные темы, как использование водорода в "зеленой" энергетике и вопросы энергетического равенства, а именно план перехода к нулевому уровню выбросов к 2050 году.

Арент подчеркнул, что на протяжении последних десятилетий на глобальном уровне наблюдается положительная динамика в выработке электроэнергии за счет увеличения использования возобновляемых источников энергии.

В завершение презентации состоялась сессия вопросов-ответов.

Отвечая на вопросы журналистов, американский ученый сказал, что при необходимости Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии готова провести исследования по Кавказскому региону, и в частности Азербайджану.