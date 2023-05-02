Глава "Узбекнефтегаз" о сотрудничестве с SOCAR

Сотрудничество между компанией "Узбекнефтегаз" и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) с этого года выйдет на принципиально новый уровень.

Об этом Trend сказал председатель правления "Узбекнефтегаз" Баходир Сиддиков в кулуарах Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF-2023),передает Day.Az.

"Мы очень активно сотрудничаем с компанией SOCAR уже на протяжении многих лет. Мы дружим как две компании, и у нас очень много направлений, по которым мы больше у SOCAR учимся. Одно из направлений - это введение системы соглашения о разделе продукции (СРП). Как было отмечено сегодня, каждое СРП в Азербайджане утверждается парламентом, то есть носит характер закона. Это одно из направлений, к которому мы тоже стремимся. СРП в Узбекистане так же заключаются от имени государства, но именно в целях придания гарантии по изменениям. Это станет большим, серьезным шагом для инвесторов", - сказал он.

По словам Сиддикова, у "Узбекнефтегаз" и SOCAR на сегодня налажена совместная система обучения и подготовки кадров в области повышения операционной эффективности.