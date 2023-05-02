Шахмар Мовсумов об инвестициях в экономику Азербайджана

Инвестиции в экономику Азербайджана выросли в четыре раза за последние 20 лет.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов в ходе проходящей в Университете ADA международной конференции, посвящённой теме "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему".

"Вначале в Государственном нефтяном фонде Азербайджана было 270 миллионов долларов, а сейчас это 50 миллиардов, что является большим успехом", - сказал Мовсумов.

Он отметил, что ВВП Азербайджана вырос в 3,6 раза за последние 20 лет, инвестиции в экономику выросли в четыре раза за данный период.

Мовсумов подчеркнул, что привлечение иностранных инвестиций в энергетический сектор Азербайджана являлось частью национальной нефтяной стратегии великого лидера Гейдара Алиева.

По его словам, национальная нефтяная стратегия основывалась на трех основных принципах. "Когда великий лидер Гейдар Алиев вернулся к руководству Азербайджаном, в стране была очень сложная экономическая и политическая ситуация, из которой надо было найти выход. Решением стало создание национальной нефтяной стратегии", - сказал он.

По его словам, во-первых, согласно этой стратегии, надо было привлечь иностранные инвестиции в развитие нефтяной индустрии в Азербайджане, далее сделать так, чтобы добываемые в Азербайджане нефть и газ могли поступать на иностранный рынок, что включало создание нефтепроводов для транспортировки азербайджанских нефти и газа. И в-третьих, необходимо было привлечение опыта других стран, одной из которых являлась Норвегия, для создания нефтяного фонда Азербайджана, который был создан ещё до того, как страна начала получать доходы от нефти.

Мовсумов подчеркнул, что мудрые решения великого лидера Гейдара Алиева поспособствовали развитию энергетической индустрии Азербайджана.