«Moser» выпустила эксклюзивную коллекцию ваз, посвященную 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

Чешская мануфактура "Moser" выпустила эксклюзивную коллекцию ваз, посвященную 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Новая коллекция увековечила судьбоносные моменты в истории Азербайджана, связанные с его решительными действиями.

Уже более 160 лет хрусталь Moser является символом социального статуса и эстетического вкуса.

Уникальная ручная шлифовка и гравировка изделий, непревзойденное качество и насыщенные тона цветного хрусталя - это особенности, которые отличают Moser и привели марку к всемирной известности. Эксклюзивные изделия чешской мануфактуры украшают дома коронованных особ, президентских резиденций и истинных ценителей этого бренда.

Бренд Moser, известный как Хрусталь Лидеров, не мог оставить без внимания такое знаменательное событие, как столетний юбилей общенационального лидера Гейдара Алиева. Эксклюзивная коллекция из трех ваз является данью глубокого уважения к светлой памяти этой гениальной личности. Ведь именно благодаря усилиям Гейдара Алиева была сохранена государственная независимость Азербайджанской Республики.

Одной из важнейших вех в истории независимого Азербайджана стало подписание "Контракта века", составленного под руководством Гейдара Алиева. Соглашение об участии в совместной разработке месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли", расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, заключенное между Государственной нефтяной компанией "SOCAR" и ведущими мировыми нефтяными компаниями, зародило новую главу в истории развития нефтяной промышленности нашей страны. "Контракт века" стал основой для ускоренного развития страны, в том числе усиления роли Азербайджана на мировой экономической арене. Это историческое событие было увековечено чешскими мастерами-ремесленниками в дизайне вазы "Yeni Dövr", расписанной ручной гравировкой изображениями нефтяных вышек.

Мудрые и решительные действия Гейдара Алиева, предпринятые в 1994-1996 гг. с целью урегулирования карабахского конфликта, стали вдохновением для создания вазы "Qarabağ İnciləri". Общенациональный лидер Гейдар Алиев добился признания Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана участниками пятого саммита глав государств и правительств государств-участников ОБСЕ в Лиссабоне. Это сыграло важную роль в защите территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Карабахские скакуны, изображенные на вазе "Qarabağ İnciləri", символизируют торжество справедливости и неоспоримую целостность нашей страны.

Третья ваза из коллекции - "Gələcəyin Sədası" - дополнена изображением культурного Центра Гейдара Алиева, который является символом светлого будущего и прогресса, достигнутого благодаря дальновидной политике и могуществу общенационального лидера. Именно благодаря инициативам Гейдара Алиева начался период возрождения в социально-экономической и культурной сферах Азербайджана. Успешно заданный вектор развития позволяет нам отчетливо видеть, как изменилась и обогатилась ценностями наша жизнь.

Каждая из трех ваз произведена в единичном экземпляре и является уникальным произведением искусства, созданным вручную с особым вниманием к деталям.

Посуда и предметы декора Moser в Баку представлены в бутике Ambiance по адресу: ул. 28 Мая, 5A.