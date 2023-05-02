Азербайджан получит место в новом рейтинге Всемирного Банка

Всемирный банк (ВБ) включит Азербайджан в новый проект Business Ready (B-Ready).

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ВБ.

"В-Ready, который пришел на смену Doing Business, обеспечит более прозрачный и сбалансированный подход к оценке инвестиционного и бизнес-климата в странах, а первый выпуск доклада планируется опубликовать в 2024 году. Кроме того, в новом докладе будут охвачены 54 экономики", - говорится в сообщении Всемирного банка.

Также в сообщении пресс-службы банка говорится, что в докладе B-Ready особое внимание будет уделено таким темам, как открытие бизнеса, размещение бизнеса, коммунальные услуги, трудовые отношения, финансовые услуги, международная торговля, налогообложение, рыночная конкуренция, решение споров и банкротство.