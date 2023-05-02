https://news.day.az/economy/1560856.html ЦБА рапортует об увеличении валютных резервов
ЦБА рапортует об увеличении валютных резервов
На первое мая 2023 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили свыше 9,189 миллиарда долларов.
Как сообщили во вторник Day.Az в Центробанке Азербайджана, это на 0,62 процента, или 56 миллионов долларов больше показателя предыдущего месяца и на 29,65 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года.
По данным регулятора, на первое мая 2022 года официальные валютные резервы ЦБА составили почти 7,088 миллиарда долларов, а на первое апреля 2023 года - 9,133 миллиарда долларов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре