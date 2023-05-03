Трансбалканский газопровод становится доступным для поставок газа из Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

После обеспечения двунаправленности первой ветки Трансбалканского газопровода, по которому природный газ транспортировался по территории Украины через Румынию и Болгарию в Турцию, стало возможно транспортировать природный газ из Греции и Турции в болгарскую сеть,

Как передает в среду Day.Az,.об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма.

"Такое развитие инфраструктуры означает, что природный газ, поступающий из Азербайджана, может попасть в наш регион. Ключевая роль этого маршрута в диверсификации источников природного газа для государств-членов ЕС также была подчеркнута в плане REPowerEU Европейского союза от мая 2022 года", - пояснил посол.

Отметим, что, согласно отчету министерства энергетики, с января по март 2023 года Азербайджан экспортировал природный газ в Европу (2,9 миллиарда кубометров), Турцию (2,7 миллиарда кубометров) и Грузию (0,9 миллиарда кубометров). За отчетный период по Трансанатолийскому газопроводу в Турцию было экспортировано 1,4 миллиарда кубометров газа.